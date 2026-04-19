Spese scolastiche detraibili nel Modello 730 2026 salgono a 190 euro a figlio

Per il Modello 7302026, le spese scolastiche detraibili sono state aumentate a 190 euro per ogni figlio. La dichiarazione dei redditi si avvicina, e questa novità potrebbe influenzare il calcolo delle detrazioni per molte famiglie italiane. La modifica si applica alle spese sostenute nell'anno precedente e riguarda tutte le scuole e istituzioni educative riconosciute dallo Stato.

L’appuntamento con la dichiarazione dei redditi rappresenta da sempre un momento cruciale per le famiglie italiane, ma il Modello 7302026 si preannuncia come uno dei più rilevanti degli ultimi anni. Per i costi sostenuti nel corso del 2025, infatti, il legislatore ha introdotto importanti novità che impattano direttamente sul portafoglio dei contribuenti con figli a carico. Al centro della scena troviamo le spese scolastiche, oggetto di un significativo innalzamento del tetto detraibile, che promette rimborsi più corposi. Il nuovo massimale di 1.000 euro nel 7302026. Per anni il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’istruzione non universitaria è rimasto ancorato alla soglia degli 800 euro.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spese scolastiche detraibili nel Modello 730/2026, salgono a 190 euro a figlio Notizie correlate 1.000 euro di spese scolastiche detraibili nel 730/2026: dalle mense alle gite, quali costi rientrano. Le spese devono essere tracciateNel modello 7302026, relativo ai redditi 2025, aumenta il limite delle spese scolastiche che le famiglie possono portare in detrazione. Spese sport detraibili nel Modello 730, quando spetta il rimborso IrpefL’attività fisica non è solo una questione di benessere personale, ma un pilastro della salute pubblica. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Spese scolastiche detraibili nel 730: cosa puoi scaricare e quanto ti spetta; Bonus scuola 2026, detrazioni nel 730: ecco quali sono le spese scaricabili; Detrazioni fiscali 2026, ora puoi scaricare fino a 190 euro per ogni figlio a scuola nel 730: ecco le novità; Il 730 di quest'anno vale oro per le famiglie, detrazione al 19% fino a 1.000 euro a figlio. Ma attenzione a scontrini e causali: senza tracciabilità il bonus sfuma. Detrazioni spese scolastiche 2026: cosa cambia e come funzionanoDetrazioni spese scolastiche 2026: Nel 2026 arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le spese detraibili legate all’istruzione. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti modificato il limite m ... catania.liveuniversity.it Detrazioni spese scolastiche 2026: cosa cambia e quanto si può risparmiareDetrazioni scuola 2026: fino a 1.000€ per studente. Scopri spese ammesse, escluse e come ottenere il rimborso IRPEF al 19%. trend-online.com 730/2026: detrazione spese scolastiche fino a 1.000 euro Come compilare correttamente il modello 730 per le spese di frequenza scolastica Autore: Serena Pastore La detrazione per le spese di frequenza scolastica rientra tra gli oneri detraibili previsti dall’art facebook