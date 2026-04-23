Moda quando un dettaglio crea lo stile | i consigli del trendsetter Flaviano Brutto per non sbagliare

Gli accessori giocano un ruolo fondamentale nel definire lo stile di un outfit, trasformando un look semplice in qualcosa di distintivo. Un trendsetter ha condiviso alcuni consigli pratici per scegliere i dettagli giusti, evidenziando come piccoli particolari possano fare la differenza. La cura di questi elementi permette di creare un look personale e riconoscibile, senza bisogno di grandi cambiamenti o investimenti.

Sono gli accessori a fare la differenza e a trasformare un outfit da semplice a memorabile: ecco cosa fare per rendere un look unico e iconico. Per il trendsetter Flaviano Brutto, un outfit si completa con ciò che lo accompagna. Non basta indossare un bell’abito per essere davvero impeccabili. Il segreto di un look che resta impresso, che racconta qualcosa di unico e personale, sta tutto negli accessori. Sono loro a fare la differenza, a trasformare un outfit da semplice a memorabile. Lo sapeva bene Christian Dior, che affermava: «Il dettaglio è importante come l’essenziale: quando è inadeguato rovina tutto l’outfit». Una frase che oggi più che mai rappresenta una vera regola di stile.🔗 Leggi su Novella2000.it

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