consigli di stile per brillare dopo lo sci

Dopo una giornata passata a sciare, molti si preparano a tornare a casa. Quando il sole inizia a calare e gli impianti chiudono, è il momento di pensare a come apparire al meglio dopo aver affrontato le piste. Con pochi semplici accorgimenti, si può sembrare fresco e curato anche dopo ore sui sci.

Liberi tutti. Dopo le discese e i corsi di sci, le curve, le cunette e il ghiaccio, arriva un momento in cui il sole comincia a calare e si avvicina la chiusura degli impianti. Un momento magico, di grande soddisfazione per chi ha trascorso una giornata intera sugli sci o sullo snowboard. La stanchezza comincia a salire ma anche la voglia di sganciare gli scarponi e socializzare. L' après ski è quel momento lì. Quando ci si riunisce con amici e sconosciuti per rifocillarsi, per un aperitivo in alta quota. Come truccarsi in montagna, quando arriva l'ora d'oro del giorno? Scopriamolo, in sintonia con le tendenze make up contemporanee.

