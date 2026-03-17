Saranno pubblicate le sedi disponibili per la mobilità docenti 2026?

Durante il question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la presenza di Attilio Varengo della Cisl Scuola, si è discusso della pubblicazione delle sedi disponibili per la mobilità dei docenti, educatori e personale ATA per il triennio 202526-202728. La questione riguarda la trasparenza e i tempi di pubblicazione di queste informazioni.

Nel question time dell’11 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della Cisl Scuola, è stata affrontata una questione relativa alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202728. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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