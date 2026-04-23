Mobilità cittadina un manager e software avanzati per la gestione di traffico e trasporti

Nelle aree urbane sono stati sviluppati software specializzati per la gestione del traffico e dei sistemi di trasporto pubblico. Questi strumenti aiutano i mobility manager a analizzare e pianificare percorsi tra casa e lavoro o scuola, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e l’efficienza dei servizi di trasporto locale. Il supporto offerto include l'utilizzo di tecnologie avanzate per ottimizzare le rotte e ridurre i tempi di viaggio.

Software specifici e un supporto al mobility manager per studiare percorsi casa-lavoro e casa-scuola e ottimizzare il traffico e il servizio di trasporto pubblico locale. È quello che sta organizzando il Comune di Latina, grazie a un finanziamento Fesr totale da 230mila euro, che consentirà di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate La spiaggia cittadina di Palermo deve cambiare gestione dopo 116 anniLa Regione Sicilia ha tolto la concessione alla “Mondello Italo Belga”, per possibili infiltrazioni mafiose in una società con cui collabora La... Uil Trasporti Benevento, autobus urbani: dura presa di posizione contro la gestione Trotta“Nonostante le numerose note inviate sia all’azienda Trotta, società che gestisce il trasporto pubblico nella città di Benevento e al comune stesso,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Troppe auto in Italia, fino a 4 volte più del livello accettabile per una mobilità urbana sostenibile. FIAB lancia la prima edizione di #Muoviamociperlaterra - FIAB; Come curare il traffico: il Comune prepara il piano urbano di mobilità; Mobilita sostenibile e futuro green: via al corso di formazione del progetto europeo Adriamove; Il Pums che punta a cambiare la mobilità: più spazio a pedoni, trasporto pubblico e luoghi di aggregazione. Tre appuntamenti e un questionarioLa mobilità del futuro si discute al bar. L’amministrazione ha infatti avviato un percorso partecipativo per definire il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, lo strumento che ha lo scopo di ... ilrestodelcarlino.it Quindici minuti a piedi per la Terra: l’iniziativa di Fiab per la mobilità sostenibileLa mobilitazione nazionale con hashtag #muoviamociperlaterra per disincentivare l’uso dell’auto e ridurre per ridurre l’impronta carbonica e le emissioni ... repubblica.it Dai trasporti alla raccolta dei rifiuti, passando per il traffico aereo, l’illuminazione pubblica e la mobilità cittadina. Quali servizi sono garantiti, fino a che punto e quanto può costare questa crisi ad Atac, Ama e non solo - facebook.com facebook Fiat ripensa la mobilità urbana del futuro alla Milano Design Week. 'Ciao Futuro!' è il progetto allestito e che coinvolge le idee di mobilità degli studenti #ANSAmotori #ANSA x.com