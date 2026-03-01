La spiaggia cittadina di Palermo deve cambiare gestione dopo 116 anni

La gestione della spiaggia cittadina di Palermo, in uso da 116 anni, cambia dopo che la Regione Sicilia ha revocato la concessione alla società “Mondello Italo Belga”. La decisione arriva a seguito di indagini sulle infiltrazioni e altre irregolarità riscontrate nell’attività di gestione. La revoca della concessione è stata comunicata ufficialmente e la spiaggia sarà affidata a una nuova gestione.

La Regione Sicilia ha tolto la concessione alla “Mondello Italo Belga”, per possibili infiltrazioni mafiose in una società con cui collabora La questione delle infiltrazioni mafiose nella GM Edil era emersa proprio dopo il caso dei tornelli, e in particolare a partire da una denuncia del deputato regionale Ismaele La Vardera, che si era già esposto contro la Mondello Italo Belga in varie occasioni. Al termine di controlli e ispezioni il prefetto di Palermo aveva emesso un’interdittiva anti-mafia nei confronti della GM Edil, cioè una misura cautelare con cui si vieta a un’azienda di avere rapporti economici con la pubblica amministrazione (appunto per il rischio di infiltrazione mafiosa). 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La spiaggia cittadina di Palermo deve cambiare gestione dopo 116 anni Leggi anche: Degrado sulla spiaggia del lungomare, la segnalazione di una cittadina Il Manchester City deve cambiare sentimento negativo dopo la perdita shock di Bodo/Glimt, dice GuardiolaPep Guardiola sa che il suo Manchester City deve allontanare i pensieri pessimistici dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bodo/Glimt in Champions... Tutto quello che riguarda Palermo. Temi più discussi: Mondello, la Regione revoca la concessione alla Italo Belga. Rischi di infiltrazioni mafiose; Cure Palliative: Mercoledì inaugurazione Hospice dell’Asp a Salemi; Le più belle città d’Italia sul mare: 15 mete costiere da visitare; Niscemi verso la riduzione della zona rossa, Ciciliano: 600-700 persone torneranno a casa. Mondello divisa: ‘mao mao’ e ‘vittime’. Perché Palermo resta un miraggioPer un residente di Mondello, Palermo è un’entita, burocraticamente e complessivamente lontanissima. Un miraggio sovrapponibile. Perfino cambiare un minimo dettaglio della viabilità, in certi passaggi ... livesicilia.it Palermo, le ombre che hanno cambiato Mondello: dai dubbi di infiltrazioni nella Italo Belga alle ipotesi sul futuro della spiaggiaLa revoca della concessione dopo l'allarme: possibile una gestione provvisoria con concessioni da 90 giorni in attesa del Pudm ... lasicilia.it Il Pescara Insigne calcio al Palermo, i rosa cadono 2-1 con la cenerentola e si allontanano dalla zona promozione Il commento: https://qds.it/pescara-palermo-insigne-2-1/ - facebook.com facebook Il Pescara frena il Palermo anche grazie al primo gol di Pari e spettacolo al Ceravolo #SerieBKT #DAZNBetClub #DAZN x.com