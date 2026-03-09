Joel Pohjanpalo ha segnato 20 gol nella Serie B, superando il record di Luca Toni nello stesso campionato. Con questa rete, il giocatore guida il Palermo e si avvicina alla soglia di un traguardo importante. La sua performance ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, confermando il suo ruolo chiave nella squadra.

Joel Pohjanpalo ha raggiunto la soglia delle 20 reti nella Serie B, superando il bottino di Luca Toni nell’anno della promozione. Il finlandese guida i rosanero del Palermo con una media di 0,63 gol a partita, contribuendo anche con 5 assist. Nelle ultime settimane, l’attaccante ha dimostrato un’efficacia straordinaria, realizzando marcature in tutti i modi: di testa, di destro e di sinistro. La sua presenza in area di rigore sta trascinando la squadra verso la lotta per la promozione diretta, con una serie di successi che includono una tripletta all’andata contro la Carrarese e un gol decisivo nel ritorno allo stadio dei Marmi. L’efficienza offensiva come motore della stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pohjanpalo: 20 gol, supera il record di Toni e guida il Palermo

Articoli correlati

Gol e assist, è Pohjanpalo l'oro di Inzaghi: il finlandese a quota 20 reti, meglio di Toni nell'anno della promozioneIl finlandese è l'elemento più importante della squadra: con le sue marcature (e anche 5 passaggi vincenti ai compagni) sta trascinando i rosanero in...

Palermo: vittoria a Carrara, Pohjanpalo al 20° gol e zona playoffIl Palermo ha strappato tre punti preziosi allo Stadio dei Marmi, superando una resistenza ostinata della Carrarese.

Una selezione di notizie su Pohjanpalo 20 gol supera il record di...

Temi più discussi: Carrarese-Palermo 0-1: il 20° gol di Pohjanpalo in Serie B vale 3 punti; Il Palermo soffre ma vince a Carrara: decide il ventesimo gol di Pohjanpalo; Calcio, Serie B: il Palermo sempre più vicino alla promozione diretta, battuta la Carrarese; Serie B: rimonta Catanzaro, il Frosinone cala il tris alla Sampdoria.

Gazzetta dello Sport: Palermo, basta Pohjanpalo al gol numero 20. Ora sfida al MonzaIl solito acuto del finlandese piega un’ottima Carrarese fermata anche da due pali Inzaghi si porta a -3 dalla seconda e sabato c’è lo scontro diretto ... msn.com

Carrarese-Palermo, segna Pohjanpalo: è il 20° gol in campionatoJoel Pohjanpalo sblocca Carrarese-Palermo con la 20esima rete stagionale: per il finlandese è il 70° gol in carriera in Serie B ... gianlucadimarzio.com

CARRARESE-PALERMO 0-1, POHJANPALO: "TRE PUNTI FONDAMENTALI. VOGLIO SEGNARE ANCORA DI PIÙ" di Redazione ForzaPalermo.it Intervenuto in mixed-zone nel post-partita di Carrarese-Palermo, Joel Pohjanpalo ha commentato il successo d - facebook.com facebook

HALF TIME Avanti all’intervallo con il gol di Pohjanpalo! #CarraresePalermo 0-1 | #Amunì x.com