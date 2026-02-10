Truppe straniere a Gaza la missione prende forma | Pronti migliaia di soldati dall’Indonesia

Dopo mesi di indecisione, l’Indonesia ha deciso di inviare soldati a Gaza. Le forze sono pronte a partire, mentre la missione si definisce sempre più concretamente. Al momento, non ci sono ancora dettagli sui tempi e sul numero preciso di soldati coinvolti. La scelta arriva dopo un lungo periodo di incertezza, ma ora il governo indonesiano sembra deciso a intervenire.

C’è un Paese del mondo che dopo mesi di melina ha rotto gli indugi ed è pronto ad inviare realmente le sue truppe nella Striscia di Gaza per contribuire alla sua stabilizzazione. È l’Indonesia. A riportarlo in un servizio è l’emittente israeliana Kan, secondo cui Giakarta sarebbe pronta a spedire migliaia di suoi soldati a Gaza nelle prossime settimane. O meglio, nel sud di Gaza, perché la porzione di territorio su cui dovrebbero muoversi i soldati indonesiano sarebbe tra Rafah e Khan Yunis. Si tratterebbe se così fosse del primo passo concreto di formazione di quella Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) prevista dal piano Trump per consolidare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e sin qui rimasta sulla carta.🔗 Leggi su Open.online

