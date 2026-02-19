La nuova scuola Balzani prende forma | il punto sui lavori nell' istituto distrutto dall' esplosione

La scuola Balzani si sta ricostruendo dopo l’esplosione che l’ha danneggiata il 4 luglio. I lavori di ristrutturazione sono in corso da più di due mesi e coinvolgono circa cinquanta operai. L’obiettivo è ripristinare le aule e riaprire l’edificio entro la fine dell’anno scolastico. Durante i lavori, sono stati rinvenuti alcuni reperti storici nascosti tra le mura. La situazione attuale mostra progressi concreti e si aspetta di vedere i risultati nelle prossime settimane.

La struttura è stata messa in ginocchio dall'esplosione dello scorso 4 luglio in via dei Gordiani. Per la riapertura sono stati stanziati 2.1 milioni di euro. Tutti i dettagli sul cantiere in corso La scuola Balzani inizia a rialzarsi in piedi. Nell'istituto devastato dall'esplosione dello scorso 4 luglio, i lavori da oltre 2.1 milioni procedono a ritmo serrato. Con l'obiettivo di rendere la struttura pronta ad accogliere di nuovo studenti e studentesse per l'anno scolastico 202627. Nel corso di questi mesi sono stati completati il ripristino delle facciate, la sostituzione degli infissi interni ed esterni e la sostituzione dei pannelli di copertura nel corpo a sinistra dell'ingresso dell'edificio, dove al piano terra si trova la scuola materna comunale.