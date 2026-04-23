Misure anti-Xylella in provincia di Bari | interventi su 206 strade

In provincia di Bari sono in corso interventi mirati per contrastare la diffusione della Xylella sulla rete viaria. Sono coinvolte 206 strade e i lavori vengono svolti ogni giorno con personale e mezzi. La campagna, salvo eventuali proroghe regionali, si concluderà il 15 maggio. L’intervento interessa l’intera rete viaria metropolitana, lunga circa 1 chilometro.

L’attività, che salvo proroghe regionali si concluderà complessivamente il 15 maggio, viene svolta quotidianamente con l’impiego di personale e mezzi operativi su tutta la rete viaria metropolitana lunga 1.700 chilometri su un totale di 206 strade provinciali. Dal 30 marzo sono in corso sulle.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Xylella, al via gli interventi del Comune di Martina Franca su strade e aree agricoleTarantini Time Quotidiano Sono partiti in questi giorni gli interventi disposti dal Comune per il contenimento della Xylella fastidiosa, con... Grandinata su Bari e provincia, strade scivolose e disagi alla viabilitàChicchi di grandine, pioggia e vento sull’area metropolitana: criticità soprattutto per gli automobilisti, prudenza sulla statale 16 Il maltempo che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Misure anti-Xylella, gli agricoltori pugliesi contro Comuni ed Enti: Tutti facciano il loro dovere, bisogna muoversi; Ordinanza sindacale dispone l’attuazione delle misure obbligatorie per la lotta alla Xylella fastidiosa; Misure obbligatorie di contrasto alla diffusione della Xylella; Xylella: appello agli enti pubblici per interventi urgenti contro il vettore. Xylella, sfalci lungo le strade della provincia di Bari per fermare il vettoreXylella sulle strade provinciali di Bari, sfalci in corso fino al 15 maggio su 1.700 chilometri della rete metropolitana. pugliapress.org COMUNI PROVINCE Xylella, Sicolo richiama gli enti: Comuni, Province ed enti facciano la loro parteOccorre dare una sveglia, mi rivolgo soprattutto a Comuni, Province, Area Metropolitana, Anas, Ferrovie, Consorzi di Bonifica ... statoquotidiano.it Il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato le misure cautelari interdittive dalla professione, sospensione per dieci mesi, decise dal Gip di Ravenna per tre dottoresse indagate nell’ambito dell’inchiesta sui certificati anti-rimpatrio. - facebook.com facebook Certificati anti-Cpr, il Riesame conferma le tre misure interdittive. Respinto l'appello contro la sospensione dei medici indagati #ANSA x.com