Grandinata su Bari e provincia strade scivolose e disagi alla viabilità

Una grande grandinata ha colpito Bari e i comuni vicini, rendendo le strade scivolose e creando problemi alla circolazione. Le auto faticano a muoversi senza rischiare di scivolare, e alcuni veicoli sono rimasti in panne per via delle superfici ghiacciate. I residenti si sono trovati a dover affrontare situazioni di traffico congestionato e difficoltà nel raggiungere le destinazioni quotidiane.

Chicchi di grandine, pioggia e vento sull’area metropolitana: criticità soprattutto per gli automobilisti, prudenza sulla statale 16 Il maltempo che sta interessando Bari e l’intera area metropolitana sta causando non pochi disagi ai cittadini, in particolare agli automobilisti. Su diverse zone del capoluogo pugliese e nei comuni limitrofi, oltre al forte vento e alla pioggia, si è abbattuta anche una intensa grandinata che ha contribuito a peggiorare le condizioni della circolazione. La grandine, unita alle precipitazioni, ha reso particolarmente scivoloso il manto stradale, con criticità segnalate anche lungo arterie ad alta percorrenza come la strada statale 16 e la strada statale 100.🔗 Leggi su Baritoday.it

Questa mattina, Napoli e la provincia sono state interessate da una grandinata, con le strade della circumvallazione esterna imbiancate dai chicchi di ghiaccio.

