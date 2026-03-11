Durante un concerto a Jesolo, il cantautore Olly ha condiviso dal palco un episodio personale riguardante delle bruciature sul suo corpo, episodio che aveva attirato l’attenzione di molti fan. L’artista ha spiegato di aver vissuto quella situazione, senza entrare in dettagli, mentre il racconto si è rapidamente diffuso sui social, diventando virale.

Il cantautore Olly ha sorpreso il pubblico durante uno dei suoi concerti raccontando dal palco un piccolo incidente personale che aveva incuriosito molti fan. Alcuni avevano infatti notato sui social e durante le esibizioni un colorito insolito e segni evidenti sulla pelle. A chiarire tutto è stato lo stesso artista con un aneddoto ironico e molto diretto, trasformando una disavventura in un momento di complicità con il pubblico. La confessione è arrivata durante il concerto di Jesolo, tra risate e applausi. E il racconto ha rapidamente fatto il giro dei social. Il racconto è arrivato durante la data di apertura del Tutta Vita tour 2025-2026, partita il 7 marzo da Jesolo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Olly e il mistero delle bruciature sul corpo: la verità arriva sul palco di Jesolo diventando virale

Articoli correlati

Prima vittima dei botti di Capodanno, uomo ucciso da un petardo: bruciature e schegge sul corpo, amputato un braccioLa prima vittima dei botti di Capodanno: alle porte di Roma, tra Acilia e Vitinia, un uomo è morto a causa di un petardo, poche ore prima della...

Leggi anche: Marco Travaglio derubato a Latina mentre è sul palco, furto di pc: mistero sul portafogli ignorato dai ladri

Altri aggiornamenti su Olly e il mistero delle bruciature sul...

Temi più discussi: Mi dicevano fai cag***, sei un cadavere..., Olly ridotto malissimo: l'incidente svelato sul palco - Il video; Spunta l’identità di TonyPitony? L’ipotesi di un utente sui social; Mi dicevano sei un cadavere…. Olly ridotto malissimo: l’incidente svelato sul palco; Rocío Muñoz Morales ha un flirt con Olly? Le indiscrezioni.

Olly ha una fidanzata?/ L’ex vincitore di Sanremo alimenta il gossip: Ci sto lavorando ma…Olly ha una fidanzata? Il cantautore genovese assicura di essere ancora single ma aperto all’amore: Le donne vanno venerate... ... ilsussidiario.net

Rocío Muñoz Morales e Olly insieme? Spunta la conferma sui gossipOlly ha una nuova fidanzata, è Rocío Muñoz Morales: quando sui social sono iniziate a circolare voci di questo tipo i gossip sono impazziti e tutti i giornalisti di cronaca rosa hanno fatto un salto s ... rds.it

OLLY Eccovi ancora un video dell'ultimo arrivo, Olly, un riccio magrissimo, appena uscito dal letargo trovato un pieno giorno che cercava disperatamente del cibo nella compostiera... Respira un po' maluccio ed è ancora debole e disidratata però dopo e - facebook.com facebook

Questa canzone ha già vinto lo scorso anno. #EddieBrock #Olly #Sanremo2026 x.com