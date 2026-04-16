Caso Bundy | il DNA svela la verità sul delitto di Laura Ann Aime

Le indagini forensi hanno confermato che l’uomo condannato era coinvolto nell’omicidio di Laura Ann Aime, avvenuto nello Utah nel 1974. Attraverso l’analisi del DNA, gli investigatori hanno collegato in modo diretto il sospettato al delitto. Questa scoperta ha portato alla conferma della responsabilità dell’individuo in quella vicenda, chiudendo un capitolo aperto da decenni.

La scienza forense ha finalmente identificato la responsabilità di Ted Bundy nell’omicidio di Laura Ann Aime, avvenuto nello Utah nel 1974. Grazie a tecniche avanzate di analisi del DNA, il profilo genetico del noto criminale è stato inserito nei database nazionali, aprendo nuovi scenari per i casi irrisolti negli Stati Uniti. Il caso risale alla notte di Halloween del 1974, quando la diciassettenne Laura Ann Aime si allontanò da una festa per dirigersi verso un esercizio commerciale. La giovane scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo il mistero della sua sparizione. Il ritrovamento del corpo avvenne quasi un mese dopo, durante il periodo del Ringraziamento, in una zona dell’American Fork Canyon.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Bundy: il DNA svela la verità sul delitto di Laura Ann Aime Notizie correlate Risolto dopo 51 anni il caso della 17enne Laura Ann Aime: uccisa in Utah da Ted Bundy, la svolta grazie al DnaRisolto dopo 51 anni il caso di Laura Ann Aime, 17enne scomparsa nell'ottobre 1974 e trovata morta un mese dopo nello Utah (Usa). Leggi anche: Carlo Conti risponde a Gassmann sul caso Morandi a Sanremo 2026 e svela qual è la verità sulle “regole” Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ted Bundy, dopo 50 anni scoperta un'ennesima vittima; Neonata abbandonata e morta in un campus Usa: 65enne accusata di omicidio grazie al Dna 45 anni dopo. Risolto dopo 51 anni il caso della 17enne Laura Ann Aime: uccisa in Utah da Ted Bundy, la svolta grazie al DnaRisolto dopo 51 anni il caso di Laura Ann Aime, 17enne scomparsa nel 1974 e trovata morta un mese dopo nello Utah (Usa) ... fanpage.it Un test del DNA ha confermato che fu Ted Bundy a uccidere una ragazza nel 1974 il cui caso era ancora irrisoltoLa polizia dello Utah, negli Stati Uniti, è riuscita a chiudere il caso dell’omicidio di Laura Ann Aime avvenuto nel 1974: grazie a nuovi test del DNA la polizia ha detto che può confermare «senza dub ... ilpost.it Un test del DNA ha confermato che fu Ted Bundy a uccidere una ragazza nel 1974 il cui caso era ancora irrisolto x.com Risolto dopo 51 anni il caso di Laura Ann Aime, 17enne scomparsa nell’ottobre 1974 e trovata morta un mese dopo È stato Ted Bundy, il noto serial killer, a ucciderla. La svolta: https://fanpa.ge/6PWsj - facebook.com facebook