30 anni dopo | Sagan torna a Tradate per ridare luce alla scienza

Il Gruppo Astronomico Tradatese ha organizzato una serata commemorativa dedicata all'eredità intellettuale di Carl Sagan, in occasione del trentennale della sua scomparsa. L'incontro si terrà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro Grassi a Tradate, con la partecipazione del dottor Giuseppe Bonacina come relatore principale. L'evento non è solo un omaggio postumo, ma rappresenta un momento di riflessione sul ruolo della scienza nella società contemporanea e sull'impatto che le scoperte astronomiche hanno avuto sulla visione del mondo. La scelta di celebrare Sagan in un contesto locale come Tradate evidenzia come la divulgazione scientifica possa radicare nel territorio, trasformando concetti cosmici in strumenti di crescita culturale per le comunità locali.