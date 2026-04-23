Mirra Andreeva | rimonta incredibile a Linz e trionfo in finale

Mirra Andreeva ha vinto il torneo WTA 500 di Linz battendo in finale Anastasia Potapova con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3. La russa ha ottenuto così il quinto titolo in carriera, salendo alla settima posizione nella classifica mondiale Race. La partita è stata caratterizzata da una rimonta sorprendente di Andreeva, che ha superato la sua avversaria dopo un primo set perso nettamente.

? Cosa sapere Mirra Andreeva batte Anastasia Potapova 1-6 6-4 6-3 nella finale WTA 500 di Linz.. Il quinto titolo in carriera porta la russa alla settima posizione nella Race mondiale.. Sulla terra battuta di Linz, la giovane russa Mirra Andreeva ha conquistato il suo secondo titolo stagionale ribaltando un set perso in finale contro Anastasia Potapova con il punteggio di 1-6 6-4 6-3. La vittoria del numero 9 del mondo, che ora occupa la settima posizione nella Race, rappresenta il quinto trofeo della carriera per l’atleta di Krasnojark, avvenuto durante un torneo WTA 500 che coincideva con i turni di qualificazione della Billie Jean King Cup.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mirra Andreeva: rimonta incredibile a Linz e trionfo in finale Notizie correlate Linz, Mirra Andreeva travolge Potapova con una rimonta da cuoreLa giovane Andreeva conquista il WTA 500 di Linz battendo Potapova in una finale caratterizzata da un’inaspettata rimonta. Leggi anche: WTA Linz 2026, Mirra Andreeva rimonta Potapova e conquista il titolo in Austria Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: WTA Stoccarda: continua la crisi di Swiatek, in semifinale va Andreeva. Rybakina rimonta Fernandez; Andreeva sfida Swiatek: Affronterò questa partita come qualsiasi altra precedentemente. Mirra è tornata. Diventerà grande per davvero?Con due titoli vinti nei primi tre mesi e mezzo della stagione, Mirra Andreeva è riuscita a confermarsi nella Top-10 del ranking mondiale. sport.tiscali.it WTA Stoccarda: continua la crisi di Swiatek, in semifinale va Andreeva. Rybakina rimonta FernandezIga Swiatek non si ritrova neppure sulla terra di Stoccarda. In semifinale Mirra Andreeva affronterà Elena Rybakina ... ubitennis.com Bayan Mirra yar shekara 18 ta lashe wasanni 7 a jere tare da lashe kofuna 4, an kawo arshen nasarorin ta a wasan Semi final. Elena Rybakina ta Kai wasan karshe bayan ta doke Mirra Andreeva da ci 7-5 6-1 a Stuttgart kuma za ta kara da Muchova a gasar - facebook.com facebook Tra pochissimo in diretta su @SuperTennisTv, al commento del match tra Iga Swiatek e Mirra Andreeva, quarti di finale del WTA 500 di Stoccarda x.com