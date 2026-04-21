A Mirabella Eclano, durante il vertice tra i ministri dell’Interno, i Carabinieri hanno rafforzato i controlli su strada. Nel corso dell’operazione sono stati controllati più di 150 veicoli, con alcuni documenti ritirati e mezzi sequestrati. Sono state contestate infrazioni che riguardano guida sotto l’effetto di droga o alcool, ricettazione e porto abusivo di armi. Le verifiche sono state effettuate in modo capillare per garantire la sicurezza pubblica.

Operazione ad ampio raggio tra guida sotto effetto di droga e alcol, ricettazione e porto abusivo di armi: controllati oltre 150 veicoli, ritirati documenti e sequestrati mezzi.. Durante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e comuni limitrofi, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, d’intesa con le competenti Autorità di livello provinciale, ha svolto mirati servizi di controllo del territorio connessi al trilaterale dei Ministri dell’Interno svoltosi proprio a Mirabella Eclano nei giorni 17 e 18 aprile. In tale contesto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto a deferire in stato di libertà cinque persone, responsabili a vario titolo di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed in stato di ebrezza, di ricettazione e porto abusivo di armi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mirabella Eclano (AV): i Carabinieri intensificano i controlli durante il trilaterale dei Ministri dell’Interno

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