Una tragedia si è consumata sull’autostrada, dove tre persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto ieri. Tra le vittime c’è anche il padre della giovane donna che ha rilasciato una breve dichiarazione, dicendo che il decesso del padre è stato causato da un video. La figlia di 24 anni ha pronunciato con voce rotta la parola “tragedia”, mentre si trovava sul luogo dell’incidente.

Arezzo, 23 aprile 2026 – “Mai più.”.La voce si inceppa nella parola più difficile da pronunciare: tragedia. “Quello che è successo a noi non deve capitare mai più a nessuno ”. Elena ha 24 anni e una ferita che non rimargina: si fa forza giorno per giorno e sta accanto alla mamma Laura, pure lei col cuore spezzato. Elena tiene stretti i ricordi del padre, il suo volto e quel sorriso senza confini: “Era un uomo straordinario, un marito e un padre amorevole. Lui incarnava perfettamente l’uomo di famiglia, sempre presente in casa e pronto a risolvere ogni problema”. Gianni Trappolini era un gigante anche nell’impegno in Misericordia, per salvare vite, aiutare chi ha bisogno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mio padre è morto per un video”. Strage in autostrada, parla la figlia 24enne di una delle tre vittime

Notizie correlate

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Ganni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Gianni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Verissimo: Natasha Stefanenko: Mio padre è morto per una malattia rara Video; Mio padre è morto 10 giorni fa per un tragico incidente. Il giorno prima ha festeggiato 57 anni di matrimonio. Ci siamo detti tutto, nulla in sospeso: parla Claudio Lauretta; Claudio Lauretta a Ciao Maschio: Mio padre è morto dieci giorni fa, ma non abbiamo lasciato nulla in sospeso; Mio padre è morto per un video. Strage in autostrada, parla la figlia 24enne di una delle tre vittime.

Mio padre è morto 10 giorni fa per un tragico incidente. Il giorno prima ha festeggiato 57 anni di matrimonio. Ci siamo detti tutto, nulla in sospeso: parla Claudio LaurettaL'attore parla a Ciao Maschio della recente scomparsa del padre e degli insegnamenti che porta con sé nel ruolo di genitore ... ilfattoquotidiano.it

Fabio Ferrari a 'Ciao Maschio': Mio padre è morto senza che ci fossimo chiaritiL’attore si racconta a Nunzia De Girolamo e ripercorre il dolore di un’infanzia segnata dall’assenza dei genitori e il rapporto mai davvero risolto con il padre Paolo Ferrari ... adnkronos.com

# Mia madre ha trovato questo nel cassetto di mio padre… È quello che ho sempre temuto - facebook.com facebook

«Rivoglio il corpo di mio padre. Devono sollevare il ponte: lui è lì sotto». Angelica Racanati è la figlia di Domenico, il pescatore di 53 anni disperso dallo scorso 2 aprile L’intervista di Valeria D’Autilia su La Stampa #LaStampa x.com