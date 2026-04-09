Mamma e figlia avvelenate | parla l’avvocato di Gianni De Vita marito e padre delle vittime

L'avvocato di Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, ha rilasciato dichiarazioni in merito al caso di madre e figlia trovate avvelenate. Per diverse ore, negli uffici della questura di Campobasso, sono stati ascoltati testimoni e analizzate prove per ricostruire i dettagli degli eventi che si sono verificati nei giorni precedenti. La vicenda si inserisce tra le più inquietanti accadute negli ultimi mesi nella regione.

Per ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende più oscure emerse negli ultimi mesi in Molise. Al centro dell’attenzione degli inquirenti ci sono rimasti gli unici due sopravvissuti del nucleo familiare, Gianni Di Vita e la figlia Alice, chiamati a ripercorrere passo dopo passo il periodo che ha anticipato la morte della quindicenne Sara e della madre Antonella Di Ielsi. Una giornata lunghissima, iniziata alle 10 del mattino e proseguita fino a sera, con l’obiettivo di chiarire contatti, abitudini, spostamenti e possibili anomalie. Padre e figlia sono stati sentiti senza avvocati, quindi come persone informate sui fatti, dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli e dal capo della squadra mobile Marco Graziano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mamma e figlia avvelenate: parla l’avvocato di Ganni De Vita, marito e padre delle vittimePer ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende...

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di velenoLa tragica vicenda di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, continua a far tremare il Basso Molise.

Temi più discussi: Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricina; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, padre e sorella in Questura: al via l'interrogatorio.

Avvelenate con la ricina, il marito e la figlia sentiti per dieci ore. I dubbi sulle loro versioniAlla fine i due sopravvissuti della famiglia, Gianni Di Vita e sua figlia Alice, chiamati a ricostruire i giorni che hanno preceduto la misteriosa morte per avvelenamento della quindicenne ... ilgazzettino.it

Morte a Campobasso per presunta ricina, sentiti padre e figliaPer tutta la giornata di mercoledì, dalle 10 alle 20 circa, in questura a Campobasso, sia De Vita che la figlia Alice, familiari delle due donne decedute per un sospetto avvelenamento sono stati senti ... tgcom24.mediaset.it

Dallo strano malore del padre ai troppi “non ricordo”: ieri Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati sentire per dieci ore - facebook.com facebook

Gianni Di Vita in audizione dalle 10 alle 16, poi è toccato alla figlia 19enne Alice. Sentita anche una persona vicina alla famiglia. Il direttore della Rianimazione: «Fin dall’inizio qualcosa non convinceva. Il decorso clinico appariva troppo rapido, troppo simile, tr x.com