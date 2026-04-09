Mamma e figlia avvelenate | parla l’avvocato di Ganni De Vita marito e padre delle vittime

Un caso di avvelenamento che coinvolge madre e figlia ha portato alla luce un’indagine in corso nella provincia di Campobasso. Per diverse ore, gli investigatori hanno raccolto testimonianze e elementi utili a ricostruire le ultime giornate delle vittime, in un procedimento ancora in fase di approfondimento. L’avvocato del marito e padre delle vittime ha rilasciato dichiarazioni, mentre si cerca di chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Per ore, negli uffici della questura di Campobasso, si è provato a ricostruire ciò che è accaduto nei giorni che hanno preceduto una delle vicende più oscure emerse negli ultimi mesi in Molise. Al centro dell’attenzione degli inquirenti ci sono rimasti gli unici due sopravvissuti del nucleo familiare, Gianni Di Vita e la figlia Alice, chiamati a ripercorrere passo dopo passo il periodo che ha anticipato la morte della quindicenne Sara e della madre Antonella Di Ielsi. Una giornata lunghissima, iniziata alle 10 del mattino e proseguita fino a sera, con l’obiettivo di chiarire contatti, abitudini, spostamenti e possibili anomalie. Padre e figlia sono stati sentiti senza avvocati, quindi come persone informate sui fatti, dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli e dal capo della squadra mobile Marco Graziano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Mamma e figlia avvelenate, clamorosa svolta: "Il marito e l'altra figlia sentiti per 10 ore"Gianni Di Vita e sua figlia Alice, gli unici due sopravvissuti della famiglia, sono stati ascoltati per oltre 10 ore come persone informate sui fatti...

Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.

Temi più discussi: Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricina; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: C'erano liti in famiglia; Avvelenate con la ricina: così gli inquirenti hanno scoperto che era un duplice omicidio.

Avvelenate con la ricina, il marito e la figlia sentiti per dieci ore. I dubbi sulle loro versioniAlla fine i due sopravvissuti della famiglia, Gianni Di Vita e sua figlia Alice, chiamati a ricostruire i giorni che hanno preceduto la misteriosa morte per avvelenamento della quindicenne ... ilgazzettino.it

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno. I sospetti: «C'erano liti in famiglia»Non è mai stato escluso che Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, fossero state avvelenate. La procura di Campobasso subito dopo i decessi ha aperto un fascicolo ... ilmattino.it

Oggi è la festa della Vita, in questo mondo segnato dalla tragedia della morte - facebook.com facebook