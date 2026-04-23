minimal trend al gf vip con ilary blasi il neutro che scalda

Al Grande Fratello VIP, la conduttrice si presenta con un look semplice e pulito che mette in risalto la sua presenza. La scelta di uno stile neutro evidenzia il suo ruolo di protagonista senza bisogno di elementi appariscenti. La sua capacità di catturare l’attenzione con un abbigliamento minimale mostra come il look possa essere uno strumento efficace anche senza dettagli elaborati.

La vera regina del GF VIP ha un solo nome: Ilary Blasi. La conduttrice riesce ad essere calamita anche con un minimal look. In questa edizione Ilary sceglie di frequente il semi raccolto come opzione ricercata ed elegante, orecchini di diamanti in bella vista ed abiti puliti. Opta per colori neutri: beje, nude, sabbia, cacao, colore scelto per il long dress dell’undicesima puntata. Dimostra con questa scelta che il Mocha Mousse trend riscalda. Il vedo non vedo nella parte alta del corpo, esalta collo e spalle. La fortuna dei suoi look puliti ha un solo nome: Silvia Giacò, la stylist che la segue e suggerisce in questo caso, un abito Elisabetta Franchi.🔗 Leggi su 361magazine.com

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