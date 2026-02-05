Ilary Blasi al GF Vip | ecco i 4 vip pronti a entrare in casa
Il Grande Fratello Vip torna a metà marzo con una conduzione nuova di zecca. I produttori annunciano già quattro vip pronti a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, mentre i preparativi sono in pieno fermento. La showgirl Ilary Blasi sarà alla guida del reality, che si presenta con molte novità. I concorrenti sono pronti, e i fan aspettano con curiosità di scoprire chi entrerà e cosa succederà nelle prossime settimane.
Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda a metà marzo con una conduzione completamente rinnovata. Dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini a seguito del caso “Falsissimo” di Fabrizio Corona, le redini del reality più spiato d’Italia sono tornate nelle mani di Ilary Blasi, pronta a guidare questa nuova edizione. I nomi vicini alla firma. Secondo quanto anticipato dal settimanale Oggi attraverso Alberto Dandolo, quattro personaggi famosi sarebbero ormai prossimi a firmare il contratto per entrare nella casa. Si tratta di nomi che erano già nella lista originale di Signorini e che hanno confermato la loro disponibilità anche per l’edizione targata Blasi. 🔗 Leggi su Tutto.tv
