Il look di Ilary Blasi per la seconda puntata del GF Vip | è minimal ma col colletto di cristalli

Nella seconda puntata del GF Vip 2026, Ilary Blasi è apparsa in pubblico indossando un look minimal con un dettaglio particolare: un colletto di cristalli. La conduttrice ha scelto un outfit semplice ma con un tocco di eleganza evidenziato dal particolare accessorio. La sua presenza ha catturato l’attenzione dei telespettatori e degli spettatori.

Ieri è andata in onda la seconda puntata del GF Vip 2026 e Ilary Blasi è stata ancora una volta la grande protagonista. Cosa ha indossato la conduttrice sul palco di Canale 5?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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