Aggredisce un imprenditore poi assale e minaccia di morte i carabinieri | paura a Fondi

A Fondi, un uomo di 32 anni ha aggredito un imprenditore durante un litigio, poi ha minacciato e assalito i carabinieri intervenuti per fermarlo. Durante l'intervento, uno dei militari è rimasto ferito e l'aggressore è stato immediatamente bloccato. La situazione ha generato paura tra i presenti e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

