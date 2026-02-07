Raggiunge la ex in una struttura ricettiva telefonate e minacce | arrestato per stalking

Un uomo di circa trent’anni è stato arrestato per stalking dopo aver raggiunto la suo ex compagna, una ragazza di 26 anni, in una struttura ricettiva nel centro di Firenze. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha telefonato più volte alla donna e le ha anche rivolto minacce. La situazione è sfociata in una lite violenta, che ha portato gli agenti a intervenire e a mettere fine alla sua condotta. La donna, spaventata, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine.

Ha raggiunto la ex compagna di ventisei anni in una struttura del centro di Firenze e tra i due sarebbe poi scoppiata una forte lite. L'uomo, italiano di 38 anni, avrebbe poi minacciato di colpire lei e i suoi familiari se non avesse risposto alle sue continue telefonate.Il 38enne le avrebbe.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

