Minacce e stalking fuori casa del figlio | padre patteggia quattro mesi

Un uomo ha patteggiato quattro mesi di reclusione per minacce e stalking nei confronti di un familiare, con particolare attenzione alle condotte tenute fuori casa del figlio. La vicenda si è risolta durante le indagini preliminari, senza ulteriori passaggi giudiziari. La situazione ha coinvolto un padre e un figlio, con comportamenti che hanno portato all’intervento delle autorità.

Una lunga escalation di tensioni familiari si è conclusa in tribunale con un patteggiamento già durante la fase delle indagini preliminari. La vicenda è avvenuta in Valle Vitulanese. Secondo quanto ricostruito, il padre avrebbe posto in essere ripetuti comportamenti intimidatori nei confronti del figlio, recandosi più volte sotto casa dell'uomo, dove vive con moglie e figli, e minacciandolo. Non si trattava di episodi isolati: gli atti contestati comprendevano molestie e stalking, con effetti pesanti sulla vita quotidiana delle persone coinvolte. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento, Dott.

