stalking e minacce di morte alla ex va ai domiciliari col braccialetto

Un uomo ha commesso atti di stalking e minacce di morte alla sua ex, causando preoccupazione tra amici e colleghi. La causa principale è stata la gelosia e un rapporto ormai deteriorato, che ha portato a comportamenti aggressivi e intimidatori. La donna ha subito appostamenti e aggressioni fisiche, mentre l’uomo ha continuato a controllarla anche attraverso messaggi minacciosi. Ora si trova sotto restrizioni domiciliari con il braccialetto elettronico.

Minacce di morte, appostamenti per controllarla e aggressioni fisiche sia all’ex moglie sia a colleghi e amici della donna. La polizia di Stato ha arrestato un 43enne a Reggio accusato di stalking ed è stato posto ai domiciliari con contestuale applicazione del braccialetto elettronico disposto dal gip del tribunale su richiesta della procura locale. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, di origini campane e già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, non accettava la separazione voluta dalla donna l’anno scorso, al culmine di ripetuti atteggiamenti intimidatori e aggressivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stalking alla ex nonostante domiciliari e braccialetto elettronico, portato in carcereLa situazione riguarda un caso di stalking in cui un uomo ha continuato a molestare la ex compagna attraverso telefonate ed e-mail, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Niente ricorso, Chiara Petrolini resta ai domiciliari col braccialetto elettronicoChiara Petrolini rimane agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dopo che la procura ha deciso di non presentare ricorso contro la decisione del tribunale del Riesame.

Minaccia di morte la ex: Ti uccido e brucia l’auto del suocero: in carcere un 23enne per stalkingUGENTO (Lecce) - Minacce di morte alla ex per intimorirla e convincerla a ritornare insieme, pedinamenti e persino l’incendio dell’auto del padre. Un 23enne ... corrieresalentino.it

Stalking. Va sul posto di lavoro della ex e la minaccia, torna ai domiciliariNella giornata di venerdì scorso 13 febbraio, i Carabinieri della stazione di Pizzo Calabro hanno arrestato un uomo del posto, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a precise restrizioni legali ... cn24tv.it

Minacce verbali, scatti d’ira, stalking e la macchina del padre incendiata: ciò che avrebbe fatto un 23enne di Ugento nei confronti della ex. - facebook.com facebook