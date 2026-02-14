Un uomo tunisino è stato condannato dopo aver aggredito, insultato e minacciato di morte la moglie italiana, causandole un grave episodio di paura. La vicenda si è verificata in un quartiere di Milano, dove la donna ha subito comportamenti violenti e umilianti, tra cui una richiesta assurda di ingrassarla per farla sembrare meno desiderabile.

Costringeva la moglie a ingrassare e a isolarsi. Botte e insulti. A suo dire, per gelosia Cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati in ambito familiare: è questa la pena inflitta dal Tribunale di Udine a un ventenne di origine tunisina, riconosciuto colpevole di una lunga serie di condotte vessatorie nei confronti della moglie, una coetanea italiana residente nel Medio Friuli. Il pubblico ministero aveva chiesto per il giovane sei anni di carcere. L’imputato è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale perché il fatto non sussiste. Lo riportano i media locali. Secondo la ricostruzione della Procura, la coppia aveva iniziato la relazione nel 2022; erano poi arrivati convivenza e matrimonio, celebrato nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Botte, insulti e minacce di morte alla moglie italiana: condannato tunisino

Un commerciante di La Spezia è stato condannato a dieci mesi di reclusione con pena sospesa per aver minacciato e perseguitato l’ex moglie, monitorandone gli spostamenti e comportamenti.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Botte e minacce alla compagna. Arrestato un 35enne; Botte e insulti alla compagna davanti alla figlia: a processo; Alcol, slot machine e botte alla moglie davanti ai figli per 17 anni: cinquantenne patteggia 11 mesi; Botte e minacce insulti all’ex compagna: 50enne braidese prosciolto in appello dopo la condanna in primo grado.

Botte, insulti e minacce alla compagna: uomo condannatoBotte, insulti e minacce alla compagna: uomo condannato. Nei guai un 51enne, che dovrà scontare 3 anni e 10 mesi di carcere. laprovinciadibiella.it

Botte e minacce insulti all’ex compagna: 50enne braidese assolto in appello dopo la condanna in primo gradoCinque i capi di imputazione che pendevano sull’impiegato dopo la burrascosa conclusione della vicenda sentimentale lo aveva legato a una imprenditrice cuneese ... targatocn.it

Costringeva la moglie a ingrassare e a isolarsi. Botte e insulti. A suo dire, per gelosia. Cinque anni di reclusione per maltrattamenti aggravati in ambito familiare: è questa la pena inflitta dal Tribunale di Udine a un ventenne di origine tunisina, riconosciuto colp facebook

Botte e minacce insulti all’ex compagna: 50enne braidese assolto in appello dopo la condanna in primo grado x.com