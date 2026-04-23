Italia e Spagna siglano un’alleanza | Valditara e Tolón insieme per Campus di eccellenza e lotta ai social

Italia e Spagna hanno firmato un accordo bilaterale con l’obiettivo di collaborare nel settore dell’istruzione e del contrasto ai social media. Il ministro italiano ha incontrato la collega spagnola al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui ha discusso di iniziative congiunte per creare un campus di eccellenza e affrontare le problematiche legate all’uso dei social. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di grande sintonia tra i rappresentanti dei due paesi.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ricevuto oggi al MIM la collega spagnola Milagros Tolón, al termine di un bilaterale definito “all’insegna della massima sintonia”. Dall’incontro sono scaturiti accordi concreti per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi su fronte didattico, tecnologico e sociale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Carrara: PRI e Arrighi siglano alleanza per il 2027Il 3 marzo a Carrara si è consolidata un'alleanza politica che guarda direttamente alle elezioni del 2027, unendo il P. La Spagna vieta l'accesso ai social network ai minori di 16 anniIl premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato il divieto dei social network per i minori di 16 anni.