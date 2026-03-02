Il mondo del fumetto italiano piange la scomparsa di Jacopo Camagni, disegnatore noto per il lavoro con case editrici come Marvel e Bonelli. Camagni è morto a 48 anni a causa delle complicanze di un intervento al cuore. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati di fumetti.

Il mondo del fumetto italiano è in lutto per la scomparsa di Jacopo Camagni, disegnatore di grande talento morto a 48 anni a causa delle complicanze seguite a un intervento al cuore. In quasi trent’anni di carriera aveva costruito un percorso solido e riconosciuto anche a livello internazionale, lavorando con alcune delle realtà più prestigiose del settore. L’esordio di Camagni risale al 1998, quando realizzò una graphic novel originale dedicata a Lupin III, lavorando sotto la supervisione del suo creatore, Monkey Punch. Un inizio prestigioso che avrebbe segnato il passo di una carriera in costante crescita. Nel 2008 arrivò una svolta decisiva: la vittoria del contest Marvel’s ChesterQuest al New York Comic-Con gli spalancò le porte della Marvel Comics. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Addio a Jacopo Camagni, maestro del fumetto tra Marvel e Bonelli

Jacopo Camagni morto a 48 anni, il debutto del fumettista con Lupin III per poi passare a Bonelli e MarvelÈ morto il fumettista Jacopo Camagni, scomparso all’età di 48 anni a causa delle complicanze di un intervento al cuore.

Addio a Dino Attanasio, maestro del fumetto europeo e padre del Signor SpaghettiÈ morto a 100 anni Edoardo “Dino” Attanasio, uno dei grandi maestri del fumetto europeo e figura centrale dell’età d’oro franco-belga.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jacopo Camagni.

Jacopo Camagni morto a 48 anni, il debutto del fumettista con Lupin III per poi passare a Bonelli e MarvelIl disegnatore Jacopo Camagni è morto per le complicanze di un intervento al cuore: aveva alle spalle trent’anni di carriera tra Giappone, Italia e Usa ... virgilio.it

Morto Jacopo Camagni: lutto nel mondo dei fumetti e della MarvelIl mondo del fumetto internazionale è in lutto per la perdita di Jacopo Camagni, straordinario artista italiano che ci ha lasciati prematuramente a soli 48 anni. alphabetcity.it