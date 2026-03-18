Andrea Branzi Triennale Milano dedica una grande mostra al pensiero in movimento del maestro del design

Da periodicodaily.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 marzo al 4 ottobre 2026, a Triennale Milano, si terrà la mostra “Andrea Branzi by Toyo Ito. Continuous Present”. L’esposizione è dedicata a Andrea Branzi, figura di spicco nel mondo del design e del pensiero progettuale italiano del Novecento e oltre. La rassegna propone un approfondimento sul lavoro e sull’influenza dell’artista attraverso una vasta selezione di opere e installazioni.

Dal 19 marzo al 4 ottobre 2026 Triennale Milano presenta “Andrea Branzi by Toyo Ito. Continuous Present”, una grande mostra monografica dedicata a una delle figure più influ???enti del design e del pensiero progettuale italiano tra Novecento e contemporaneità. Realizzata da Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain, l’esposizione racconta Branzi attraverso lo sguardo dell’architetto giapponese Toyo Ito, suo amico e interlocutore di lunga data. Più che una semplice retrospettiva, la mostra si configura come un viaggio dentro un’idea di progetto che ha sempre superato i confini tradizionali tra discipline. Andrea Branzi, nato a Firenze nel 1938 e scomparso a Milano nel 2023, è stato architetto, designer, teorico, curatore, docente e artista. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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