La Corte d’appello di Milano ha confermato l’assoluzione per due calciatori coinvolti in un caso di presunta violenza sessuale di gruppo avvenuto nella notte del 27 marzo 2022. I due imputati, uno dei quali è il figlio di un ex calciatore noto, erano stati accusati di aver aggredito una studentessa di 24 anni proveniente dalla California. La sentenza definitiva ha stabilito l’innocenza di entrambi.

Il fatto non sussiste la formula piena con cui i giudici della prima sezione penale d’appello Santangelo-Simion-Aloisi hanno assolto entrambi i giovani di 24 anni e gli altri tre imputati, che in primo grado erano stati condannati a pene fra i 3 anni e 7 mesi e i 2 anni e i 5 mesi. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. All’esterno dell’aula, Cristiano Lucarelli, alla notizia dell’assoluzione del figlio, ha reagito con toni durissimi nei confronti dei giornalisti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Milano, stupro di gruppo: assolti in appello i calciatori Lucarelli jr e Apolloni

Notizie correlate

Milano, assolti calciatori Lucarelli jr e Apolloni da accusa stupro di gruppo: l’appello ribalta la sentenza(Adnkronos) – La Corte d'Appello di Milano ha annullato oggi, giovedì 23 aprile, la condanna in primo grado inflitta ai calciatori Mattia Lucarelli,...

Leggi anche: Stupro di gruppo dopo la discoteca, assolti i calciatori Lucarelli jr e Apolloni: sentenza ribaltata in appello

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo; Il calciatore Manolo Portanova condannato anche in Appello per stupro di gruppo. La ragazza: È finito un incubo; Cesena, giovane drogata, abusata e filmata: arrestato 23enne per violenza di gruppo; Comunicazione Italiana.

Stupro di gruppo, assolti Mattia Lucarelli e Federico Apolloni: Il fatto non sussisteLa decisione della Corte d'Appello. Cristiano Lucarelli, padre del ragazzo imputato, sfoga la sua rabbia prendendo a calci un totem e insultando i giornalisti ... affaritaliani.it

Stupro di gruppo a Milano, assolti Lucarelli jr e ApolloniIn appello ribaltato il verdetto di primo grado. I calciatori nelle scorse settimane hanno raggiunto un accordo per risarcire la vittima. L'ex attaccante del Livorno ai giornalisti: Falsi e venduti. msn.com

Stupro di gruppo a Milano, assolti Lucarelli jr e Apolloni - facebook.com facebook

La Lombardia si prepara a mettersi in mostra alla TuttoFood Milano x.com