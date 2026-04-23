Il Comune di Milano ha destinato 66,2 milioni di euro al progetto Milano Welcome, dedicato all’accoglienza. I fondi destinati ai centri per anziani sono invece inferiori a 300. La cifra complessiva evidenzia uno stanziamento consistente per il progetto di integrazione, mentre i fondi per i servizi rivolti agli anziani risultano molto più ridotti. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul riparto delle risorse.

? Cosa sapere Il Comune di Milano stanzia 66,2 milioni di euro per il progetto Milano Welcome.. I fondi per i centri per anziani risultano inferiori a 300.000 euro.. Sessantasei milioni e 279.000 euro sono la cifra stanziata dal Comune di Milano per il progetto Milano Welcome, un piano dedicato ai sistemi di accoglienza e integrazione che mette in luce una sproporzione netta rispetto ai fondi destinati ai centri per anziani, fermi a meno di 300.000 euro. Tra i vicoli dove ancora si sente l’odore del caffè al mattino e le botteghe che resistono al passare degli anni, la notizia di questo bilancio arriva come un vento freddo che sposta l’attenzione dalle piazze storiche ai nuovi flussi migratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, sprechi e ingiustizie: 66 milioni per l’accoglienza

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