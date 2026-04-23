Domani a Milano si prevede una giornata di disagi per chi utilizza i mezzi pubblici, a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato Confial Trasporti. L'agitazione riguarda l’intera rete gestita dall’azienda di trasporto pubblico locale, con possibili cancellazioni e riduzioni delle corse lungo tutta la città. La mobilità potrebbe subire variazioni significative e si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo. A Milano,. Giornata complicata per la mobilità milanese quella di domani, venerdì 24 aprile. È stato confermato. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato due giovani italiani di 18 e 25.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Milano, sciopero dei mezzi di trasporto pubblico fissato per domani

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