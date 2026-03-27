Sciopero dei mezzi a Milano | chiuse tre linee della metropolitana

Venerdì 27 marzo, a Milano, tre linee della metropolitana sono state chiuse alle 18 a causa di uno sciopero del personale del trasporto pubblico locale. Le linee coinvolte sono la M1, M2 e M3, mentre le linee M4 e M5, gestite senza conducente, sono rimaste attive. La sospensione temporanea delle corse ha interessato il servizio di trasporto in città per tutta la serata.

M1, M2 e M3 hanno chiuso alle 18 di venerdì 27 marzo. Restano in servizio la M4 e la M5 Milano resta senza metro (o quasi) nella serata di venerdì 27 marzo. Alle 18, a causa dello sciopero dei lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, hanno chiuso M1, M2 e M3, mentre restano in servizio le due linee “senza conducente”: la M4 e la M5. Tram, bus e filobus sono in servizio. In mattinata, durante la prima fase dello sciopero, i disservizi avevano interessato solo la M3 tra le stazioni di Milano Centrale e Comasina. La circolazione ha ripreso regolarmente intorno alle 13.30. L’agitazione, stando a quanto annunciato dai rappresentanti di Al Cobas, serve per portare alla ribalta diverse richieste: “Basta turni massacranti, basta ricatti, basta finzioni”, annunciano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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