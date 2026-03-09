Sciopero generale 9 marzo i mezzi di trasporto non sono coinvolti | i settori a rischio

Lo sciopero generale previsto per il 9 marzo coinvolge diversi settori pubblici e privati, tra cui scuola, sanità e uffici pubblici. I mezzi di trasporto non sono coinvolti nell’astensione dal lavoro, che interessa esclusivamente il personale di queste aree. La giornata vedrà quindi l’assenza di attività lavorative in molte strutture pubbliche e private, mentre i servizi di trasporto resteranno regolari.

I mezzi di trasporto non sono coinvolti nello sciopero generale di oggi ma l’astensione dal lavoro riguarderà tutti i settori pubblici e privati come scuola, sanità e uffici pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Sciopero 9 marzo, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvoltiLo sciopero generale, che segue immediatamente la Giornata Internazionale della Donna, promette di generare disagi diffusi da Nord a Sud,...

Sciopero generale 9 marzo, quali sono i settori coinvolti: orari e fasce di garanziePer lunedì 9 marzo è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore.

Aggiornamenti e notizie su Sciopero generale

Temi più discussi: Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Sciopero generale di lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, servizi; Sciopero generale 9 marzo, chi si ferma: il corteo e cosa cambia per i mezzi.

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it

Sciopero generale 9 marzo, i mezzi di trasporto non sono coinvolti: i settori a rischioI mezzi di trasporto non sono coinvolti nello sciopero generale di oggi ma l’astensione dal lavoro riguarderà tutti i settori pubblici e privati come ... fanpage.it

Sciopero generale 9 marzo: ecco chi si ferma - facebook.com facebook

Scattato lo sciopero generale, possibili disagi per scuola, sanità e rifiuti x.com