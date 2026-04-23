Il sindaco di Milano ha commentato che il prossimo 25 aprile sarà un giorno delicato, sottolineando come in molte città questa ricorrenza sia molto sentita da parte di una parte della popolazione. Ha inoltre osservato che si tratta di un’occasione importante anche per le diverse forze politiche di esprimere le proprie posizioni, attirando l’attenzione pubblica. La giornata si preannuncia quindi come un momento di attenzione e di manifestazioni.

Milano, 23 aprile 2026 – " Sarà un 25 aprile delicato - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -. In ogni città ormai è un momento molto sentito da una parte della popolazione e dei cittadini, ma anche una occasione di visibilità e per portare avanti le proprie e anche legittime idee politiche”. Sabato, giorno in cui si celebrerà l’81esimo anniversario della Festa della Liberazione, a Milano uno spezzone di gruppi pacifisti si separerà dal corteo organizzato dall'Anpi per concludere la manifestazione in Piazza San Fedele e non in Duomo come il resto dei manifestanti. “A Roma - ha sottolineato Sala - ci sono più cortei, sono la regola da anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, Sala: sarà un 25 aprile delicato

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