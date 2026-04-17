Nove ore in sala operatoria a 88 anni | Rosa dimessa dopo il delicato intervento al fegato

Un'ottantenne è stata sottoposta a un intervento chirurgico al fegato durato circa nove ore per rimuovere un tumore delle vie biliari. Dopo l'operazione, è stata dimessa dall'ospedale. La paziente, di 88 anni, ha affrontato con successo questa procedura complessa, che rappresenta un intervento delicato anche in età più giovane. La durata dell'intervento e l'epilogo sono stati comunicati dalle fonti sanitarie.

A 88 anni affrontare un grande intervento al fegato per un tumore delle vie biliari è ancora oggi una sfida eccezionale. All’ospedale di Cittadella, però, questa sfida è diventata una storia a lieto fine. La paziente, indicata con il nome di fantasia Rosa, è stata operata dopo un lungo percorso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Oculisti vanno a un convegno, la sala operatoria chiude: pazienti in attesa di intervento mandati a casaL’assenza dei medici oculisti avrebbe determinato il rinvio, tra giovedì e venerdì, di una serie di operazioni della cataratta e interventi... Plastica della valvola mitrale con chirurgia robotica: l’innovativo intervento alle Gavazzeni trasmesso in diretta dalla sala operatoriaUn intervento di plastica della valvola mitrale eseguito con chirurgia robotica in Humanitas Gavazzeni è stato tra i momenti centrali di Endotask... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: GAM Milano, l'opera di LETIA risuona nella Sala del Parnaso; Donna di 88 anni in sala operatoria per un tumore alle vie biliari,intervento riuscito; Sport, inclusione e opportunità senza confine; Dieci ore per salvare una vita: intervento estremo ad Alessandria contro un tumore raro. “Perché l’ha fatto” Pablo Trincia incontra Alessandra Cuevas, che a circa nove anni fu vittima di abusi sessuali da parte del padre di due sue amiche, Enrico Perillo, vicino di casa a Portici. L’uomo assoldò poi due sicari per uccidere la madre di Alessandra, T facebook Questa domenica #CTCF torna sul Nove con l’intervista di @fabfazio al prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo, @ste_demartino x.com