Sala rassicura i cittadini | Milano non sarà bloccata E Atm conferma | Metrò aperte fino alle 2

Il Comune di Milano prova a tranquillizzare i cittadini, assicurando che non ci sarà nessun blocco totale nelle strade. Il sindaco Sala ha ribadito che la città non si fermerà e che le Olimpiadi non creeranno caos. Atm ha confermato che la metropolitana resterà aperta fino alle 2 di notte, così da permettere a chi deve spostarsi di muoversi senza problemi. Nonostante le preoccupazioni, quindi, le autorità assicurano che Milano si muoverà senza grandi interruzioni durante le Olimpiadi.

Milano, 30 gennaio 2026 – C'è una certa preoccupazione in Comune. Non tanto per i lavori viabilistici in corso di completamento intorno all 'Arena di Santa Giulia, ma per la percezione che molti milanesi stanno avendo delle Olimpiadi Milano-Cortina che inizieranno venerdì prossimo 6 febbraio: una città bloccata, in cui le scuole chiuderanno il giorno dell'inaugurazione e in cui sarà complicato girare in auto. Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Fan Village e incontri con gli atleti. Ecco dove in Lombardia si potrà respirare l'aria dei Giochi Il sindaco Giuseppe Sala ha percepito quest'aria negativa e ieri mattina 29 gennaio, a margine della presentazione del Salone di Mobile in Triennale, ha provato a lanciare un messaggio distensivo ai milanesi: "Vedo anche un po' di timore nella cittadinanza, l'idea di una città bloccata.

