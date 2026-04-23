Milano rapina a mano armata per rubare un orologio di lusso Ma era una replica da 200 euro
Due uomini hanno compiuto una rapina a mano armata in un negozio di Milano, tentando di portare via un orologio di lusso. I malviventi hanno minacciato e colpito con la canna di un’arma i dipendenti, ma l’oggetto rivelatosi poi una replica dal valore di circa 200 euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di uno dei due complici e al sequestro dell’arma.
L’assalto in negozio da parte di due malviventi che hanno minacciato e colpito con la canna della pistola il proprietario e fatto inginocchiare una dipendente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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