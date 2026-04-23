A Milano si sta svolgendo un’indagine riguardante un giro di escort, con alcuni calciatori chiamati a comparire come possibili testimoni. Le forze dell’ordine stanno verificando i conti bancari esteri, dopo aver individuato bonifici per un totale di 200 mila euro inviati dai calciatori a un’agenzia. La vicenda riguarda anche le transazioni finanziarie effettuate sui conti di alcuni atleti.

Inizia la caccia ai conti bancari esteri, dopo la rilevazione dei 200 mila euro di bonifici effettuati dai calciatori all'agenzia. L'imprenditore Giovanni Urso respinge ogni suo possibile coinvolgimento L’indagine avviata dalla Procura diMilanosu un presuntogiro di escortlegato alla vivace vita notturna cittadinasi amplia ulteriormente, con nuove analisi dei flussi finanziari e la ricostruzione dei rapporti tra locali notturni, agenzie di eventi e ambienti del calcio professionistico.Al centro dell’inchiesta figura la società Ma.De., impegnata nell’organizzazione dieventi e intrattenimento. Secondo gli inquirenti, l’azienda avrebbe...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, inchiesta escort: i calciatori saranno possibili testimoni

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Panoramica sull’argomento

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