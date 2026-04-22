Giro di prostituzione a Milano i calciatori saranno sentiti come testimoni

Da agi.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime settimane, alcuni calciatori coinvolti nell'indagine della Procura di Milano, che riguarda lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, potrebbero essere ascoltati come testimoni. La vicenda riguarda un giro di prostituzione nella città e gli atti dell'inchiesta indicano la possibile presenza di questi atleti tra le persone informate sui fatti. Al momento, non sono state formulate accuse specifiche nei loro confronti.

AGI - Alcuni calciatori indicati negli atti dell'indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione potrebbero essere ascoltati come persone informate sui fatti nelle prossime settimane. Testimonianze che potrebbero essere utili in un contesto probatorio, per confermare o smentire circostanze emerse nelle attività investigative con al centro la società Ma.De. e i quattro indagati finiti ai domiciliari. Ipotesi sui calciatori coinvolti. L' ipotesi "è che i calciatori potrebbero essere stati 'utilizzatori finali' ma, non avendone certezza, non è il caso di metterli nel calderone mediatico " spiega una fonte giudiziaria.🔗 Leggi su Agi.it

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