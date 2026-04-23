Milano il 25 aprile | tra il corteo in Duomo e i grandi show K-POP

Il 25 aprile a Milano si svolge il corteo della Liberazione, che attraversa Corso Venezia fino a raggiungere il Duomo. Nelle stesse ore, l’Unipol Domus ospita esibizioni di artisti K-POP e musica elettronica, creando un programma che combina celebrazioni storiche con intrattenimento musicale. La giornata vede così un mix di eventi pubblici e momenti dedicati alla musica, con molte persone coinvolte nelle diverse attività.

? Cosa sapere Il 25 aprile Milano ospita il corteo della Liberazione da Corso Venezia a Duomo.. Il programma unisce la memoria storica a show K-POP all'Unipol Domus e musica elettronica.. Il 25 aprile, la città di Milano si prepara a una giornata di intensa partecipazione collettiva con il corteo della Liberazione che partirà alle 14:30 da Corso Venezia verso Piazza Duomo. La ricorrenza, che quest’anno cade durante il fine settimana, offre un palinsesto variegato tra momenti di memoria storica, approfondimenti scientifici e grandi spettacoli musicali internazionali. Dalla memoria storica al divertimento culturale: il programma del 25 aprile. Il cuore pulsante delle celebrazioni cittadine sarà rappresentato dalla manifestazione per la Festa della Liberazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano il 25 aprile: tra il corteo in Duomo e i grandi show K-POP Notizie correlate Leggi anche: Milano, il 25 Aprile divide anche i manifestanti: un solo corteo ma due comizi finali Raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano. Corteo antagonisti, tensioni tra centri soci...AGI - Scontri a Milano dove le forze dell'ordine hanno respinto con l'uso degli idranti un centinaio di manifestanti del contro corteo dei centri... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Festa della Liberazione a Milano: gli eventi per il 25 aprile; Mobilità. Milano Design Week, più corse sulle metro e sabato 25 aprile apertura fino alle due di notte; Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; Cosa fare a Milano il 25 aprile: tutti gli eventi del giorno della Liberazione. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Corteo del 25 aprile 2026 a Milano: manifestazione per l'81° anniversario della LiberazioneLa principale manifestazione con cui Milano celebra il 25 aprile 2026 e la festa della Liberazione - di cui quest'anno si celebrano gli 81 anni - è il tradizionale corteo che parte da corso Venezia ... mentelocale.it L’ipotesi che la tensione internazionale potesse affossare l’affluenza al Salone del Mobile di Milano si è sciolta come neve al sole ieri mattina, all’apertura dei cancelli. Alla fiera di Rho si è registrata una folla del tutto inaspettata per dimensioni: buyer, giornalis - facebook.com facebook Nel pieno della Design Week a Milano, noi beautyaholic ci soffermiamo sui packaging cosmetici che sempre più si trasformano anche in oggetti di arredamento. Il trend Forme tondeggianti e sferiche, allineate a una precisa strategia che unisce psicologia, so x.com