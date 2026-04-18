Raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano Corteo antagonisti tensioni tra centri soci

A Milano si è svolto un raduno dei Patrioti europei in piazza del Duomo, attirando anche un centinaio di manifestanti dei centri sociali e gruppi antagonisti. Le forze dell'ordine hanno intervenuto con gli idranti per respingere il corteo di protesta, che si è verificato nelle vicinanze dell’evento principale. Le tensioni tra le due parti hanno portato a momenti di scontro nelle strade della città.

AGI - Scontri a Milano dove le forze dell'ordine hanno respinto con l'uso degli idranti un centinaio di manifestanti del contro corteo dei centri sociali e movimenti antagonisti milanesi all'evento dei Patrioti europei in piazza del Duomo. Dietro uno striscione rinforzato, un gruppo, di cui fanno militanti del Lambretta e dello Zam, ha provato ad avvicinarsi allo sbarramento posizionato in via Borgogna all'altezza di piazza San Babila con il lancio di petardi e fumogeni in direzione delle barriere mobili e dei mezzi blindati. Il contro corteo era partito poco prima da piazza Tricolore. Intervento delle forze dell’ordine. Sono stati lanciati anche pochi lacrimogeni per far indietreggiare la testa dei manifestanti che hanno cercato lo scontro.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano. Corteo antagonisti, tensioni tra centri soci... Notizie correlate Raduno Patrioti Europei, a Milano tensioni tra antagonisti e forze dell’ordineTensioni a Milano tra antagonisti e forze dell’ordine durante il corteo dei centri sociali contro il raduno dei patrioti europei, organizzato dalla... Scontri a Milano, tensioni tra centri sociali e polizia al corteo dei PatriotiAGI - Scontri a Milano dove le forze dell'ordine hanno respinto con l'uso degli idranti un centinaio di manifestanti del contro corteo dei centri... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte; Le manifestazioni contro il raduno dei Patrioti. Sala: Giornata complicata; Rischio flop per la kermesse dei patrioti, Salvini la cambia: meno remigrazione più economia. A Milano corteo dei Patrioti e della Lega in piazza Duomo. Salvini chiude l'eventoCirca 2mila i manifestanti che sfilano verso il Duomo.Slogan anche contro i clandestini e il sindaco Sala (ANSA) ... ansa.it I Patrioti sfilano a Milano con i trattori, tensioni Polizia-antagonisti in una delle tre contro-manifestazioniI Patrioti sfilano a Milano con i trattori, tensioni Polizia-antagonisti in una delle tre contro-manifestazioni ... blitzquotidiano.it Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha appena lanciato il più grande raduno della sinistra mondiale della Storia recente. Una sorta di Internazionale progressista che si terrà in questi giorni a Barcellona e ospiterà tutti i più grandi leader socialisti mondiali, dal - facebook.com facebook