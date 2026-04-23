Milano Design Week | nasce la nuova 500 Spiaggina MY26 di Garage Italia

Durante la Milano Design Week è stata presentata la nuova versione della 500 Spiaggina MY26, realizzata da Garage Italia Customs. La vettura include una motorizzazione elettrica Newtron e utilizza materiali artigianali pensati per il segmento del lusso. L’evento ha portato all’attenzione questa variante speciale della storica utilitaria italiana, con dettagli che si focalizzano sull’innovazione e sull’artigianalità.

? Cosa sapere Garage Italia Customs presenta la nuova 500 Spiaggina MY26 alla Milano Design Week.. Il progetto integra motorizzazione elettrica Newtron e materiali artigianali per il mercato del lusso.. Durante la Milano Design Week 2026, Garage Italia Customs presenta la nuova 500 Spiaggina MY26, un progetto che trasforma l’iconica vettura in un manifesto di design e narrazione spaziale tra il 21 e il 26 aprile. La realtà fondata da Lapo Elkann nel 2015 utilizza il palcoscenico milanese per mostrare l’evoluzione di un oggetto simbolo della libertà e dello stile italiano, proponendo tre diverse interpretazioni del modello attraverso installazioni e collaborazioni esclusive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Design Week: nasce la nuova 500 Spiaggina MY26 di Garage Italia Notizie correlate Milano Design Week, la magia di Winx Club conquista IsolaSET: nasce “Home Fairy Home” tra design e pop cultureAlla Milano Design Week si accende la fantasia con “Home Fairy Home”, la mostra inaugurata nello spazio IsolaSET che reinterpreta il mondo della casa... Milano Design Week 2026: Trussardi presenta la nuova home collectionIn occasione della MDW, il brand apre le porte alla sua Trussardi Gentle Society. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; MILANO DESIGN WEEK 2026: la creatività incontra la circolarità; Design Week: terza tappa del viaggio tra eventi a Milano; I nuovi posti da vedere a Milano durante la Design Week: la guida definitiva | Architectural Digest Italia. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereLa Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (aperto al pubblico all ... mentelocale.it Milano Design Week 2026, CUPRA punta su materiali e interfacceAlla Design Week 2026 CUPRA lega materiali, IA e design parametrico alla visione industriale che ruota attorno alla Raval. CUPRA usa la Milano ... affaritaliani.it Presentato alla Milano Design Week, il concept Vision Meta Turismo ridefinisce il concetto di mobilità unendo design essenziale, tecnologie digitali immersive e una nuova esperienza di guida adattiva. - facebook.com facebook FOTO | Fiat alla Milano Design Week 2026 #ANSAmotori #ANSA x.com