Milano Design Week 2026 | Trussardi presenta la nuova home collection

Durante la Milano Design Week 2026, il marchio ha presentato la sua nuova collezione di arredi per la casa. Dal 20 al 26 aprile, i locali di via Burlamacchi 4 sono stati aperti al pubblico come spazio di esposizione temporaneo per la Trussardi Gentle Society. L’evento ha coinvolto visitatori e appassionati di design, offrendo l’opportunità di scoprire i dettagli della collezione e l’atmosfera creata dal brand.

In occasione della MDW, il brand apre le porte alla sua Trussardi Gentle Society. I dettagli . Dal 20 al 26 aprile, Via Burlamacchi, 4 diventa la casa di Trussardi Gentle Society. Uno spazio esperienziale in cui vivere il brand da vicino, tra eventi, momenti di dialogo e appuntamenti che scandiscono l’intera settimana. The Gentle Society non è mai stata infatti soltanto un’estetica, ma una visione, un modo di stare al mondo in cui la gentilezza si fa linguaggio progettuale, gesto culturale e attitudine quotidiana. Oggi questa visione evolve in The Gentle Resistance, la nuova narrazione di Trussardi per il 2026. In un tempo complesso, la gentilezza diventa una scelta consapevole: una forma di resistenza silenziosa ma determinata, capace di affermare con chiarezza i propri valori senza alzare la voce.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano Design Week 2026: Trussardi presenta la nuova home collection Notizie correlate Aspettando Il Salone, Milano Moda Design svela le Home CollectionDal 19 al 26 aprile, le maison del lusso si raccontano attraverso le contaminazioni con il mondo dell’arredo e dell’interior con cinquanta... Milano Design Week 2026, artigianato e innovazione: grande attesa per “The Smallest Coffee Shop at Home”Un progetto che ridefinisce l’esperienza del caffè domestico attraverso design, artigianalità e immaginazione In occasione della Milano Design Week... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: gli eventi da non perdere!; Le installazioni della Milano Design Week 2026; Alla Design Week 2026 la moda non è più ospite: è diventata il sistema; A di Alcova, N di Natura, U di Under18: il dizionario della Design Week tra appuntamenti e tendenze. Milano Design Week 2026: La Guida Definitiva tra Salone e FuorisaloneGuida completa alla Milano Design Week 2026: scopri gli eventi del Salone del Mobile e i distretti imperdibili del Fuorisalone tra Brera, Isola e Tortona. timemagazine.it Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdereDal 20 al 26 aprile Milano si apre il sipario sulla Milano Design Week. Dal Salone del Mobile e Fuorisalone: ecco cosa ci attende ... iconmagazine.it Il restyling di Fornasetti durante la Milano Design Week 2026 - facebook.com facebook Alla Milano Design Week Continental, produttore leader di pneumatici premium presenta The Sound of Premium, un’esperienza immersiva incentrata sulla percezione del suono urbano x.com