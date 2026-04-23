Milano Design Week 2026 | il nuovo QR Code rivoluziona Brera
Durante la Milano Design Week 2026, il distretto di Brera introdurrà un nuovo sistema digitale tramite un QR Code. Questo strumento permette di gestire i flussi tra più di 300 eventi e iniziative che si svolgono nel quartiere. La novità si inserisce nel contesto del Fuorisalone Passport, un passaporto digitale pensato per facilitare la partecipazione e l’orientamento dei visitatori. La tecnologia mira a migliorare l’esperienza complessiva dell’evento.
? Cosa sapere Milano Design Week 2026 presenta il Fuorisalone Passport per il distretto di Brera.. Il nuovo QR Code digitale gestisce i flussi tra oltre 300 iniziative milanesi.. Dal 20 al 26 aprile 2026, la Milano Design Week trasforma i distretti della città nel fulcro del concetto Essere Progetto, una visione che pone l’essere umano al centro di un processo creativo capace di coniugare intuizione e logica algoritmica. Il milanese si presenta estremamente denso: oltre 300 iniziative animeranno i vari quadranti, con il distretto di Brera che registra una crescita significativa con 217 showroom permanenti — tra cui 9 nuove aperture — e più di 190 espositori temporanei.🔗 Leggi su Ameve.eu
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