Milano caos in Atm | tra sciopri e l’ombra di Malangone nel CdA

A Milano si registra una situazione di tensione all’interno di Atm, con lo sciopero dei lavoratori che ha causato disagi ai cittadini. Il sindaco ha annunciato la proposta di nomina di Christian Malangone nel consiglio di amministrazione, in vista del rinnovo previsto per il 30 aprile. Contestualmente, sono in corso indagini giudiziarie che coinvolgono alcune figure legate alla gestione, alimentando preoccupazioni sulla trasparenza e sulla continuità dei servizi di trasporto pubblico.

? Cosa sapere Il sindaco Sala propone Christian Malangone per il rinnovo del CdA Atm il 30 aprile.. Le indagini giudiziarie e il rischio pantouflage minacciano la gestione dei trasporti a Milano.. Il 30 aprile prossimo segnerà un punto di svolta per la gestione dei trasporti a Milano, con il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Atm che vede al centro della lista di Beppe Sala il nome di Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune e indagato per le vicende legate all’urbanistica e allo stadio di San Siro. Mentre tra i binari e nelle stazioni si avverte l’ombra di un nuovo sciopero previsto per questo venerdì, proprio in concomitanza con il Salone del Mobile, le tensioni non riguardano solo la mobilità dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, caos in Atm: tra sciopri e l’ombra di Malangone nel CdA Notizie correlate Nuovo amministratore delegato di Atm: Christian Malangone in poleMilano – Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, sarebbe in pole per diventare il nuovo amministratore delegato di Atm. Malangone guida l’Atm: crisi tram e boom pagamenti digitaliChristian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, è il nome più quotato per guidare l’Atm. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sciopero bus 17 aprile, Milano in tilt: come tutelarsi e fasce garantite; Pavia, urto tra treni: sospesa linea Milano Genova per verifiche | Ritardi di oltre 3 ore e cancellazioni; Caos a Cadorna | vigilante impugna la pistola dopo le molestie; Milano rapina su bus in viale Jenner | passeggeri bloccano il ladro. Milano Marathon, domenica di caos per i mezzi Atm: l’elenco completo delle 30 linee deviate o sospesePiano straordinario di Atm per la Wizz Air Milano Marathon: oltre 30 linee coinvolte tra deviazioni e sospensioni totali, ecco come cambia la mobilità urbana ... milanotoday.it Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino (Bergamo 1465 c. – Milano 1530), Madonna col Bambino e otto santi, 1512 - 1514 c. La Madonna col Bambino, che emerge da un ampio panneggio celeste straordinariamente gonfio e arioso, è il fulcro geometrico di qu - facebook.com facebook Sostenibilità e giornalismo responsabile, a Milano prima conferenza nazionale x.com