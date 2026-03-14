Malangone guida l’Atm | crisi tram e boom pagamenti digitali

Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, viene indicato come il possibile nuovo responsabile dell’Atm. La sua nomina arriva in un momento di crisi per il trasporto pubblico, con problemi ai tram e un aumento dei pagamenti digitali. La scelta di un nuovo dirigente si inserisce nel tentativo di affrontare le difficoltà attuali e di modernizzare il sistema di mobilità.

Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, è il nome più quotato per guidare l’Atm. La nomina formale come amministratore delegato potrebbe avvenire a settembre 2026, dopo la scadenza del consiglio d’amministrazione previsto per fine aprile. L’azienda del trasporto pubblico affronta una fase delicata segnata da carenze di fondi e recenti incidenti ai tram. Le transazioni con carta Revolut nei canali Atm hanno registrato un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2025, indicando un cambiamento nelle abitudini dei passeggeri milanesi. La successione e la fiducia politica. La scelta di Malangone non nasce dal nulla ma si radica in una lunga collaborazione con Giuseppe Sala. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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