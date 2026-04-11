Arcaplanet Dog Run Milano 2026 | La corsa a sei zampe in CityLife

Il 11 aprile 2026 si terrà a Milano CityLife la Dog Run organizzata da Arcaplanet. L’evento prevede una corsa di circa 1,5 km pensata per cani e i loro proprietari. I partecipanti riceveranno un kit esclusivo e potranno usufruire di sconti su prodotti selezionati. Durante la giornata sarà presentato anche il marchio Nulo, al debutto in Italia.

Nella cornice della Wizz Air Milano Marathon 2026, il parco di CityLife si trasforma sabato 11 aprile nel palcoscenico della Dog Run Arcaplanet. La partenza, fissata per le ore 15:00, darà il via a una camminata non competitiva di 1,5 km dedicata al legame indissolubile tra Pet e Pet Parent. L'iniziativa, giunta alla sua quarta edizione sulla scia di tre anni di successi, celebra il movimento come pilastro del benessere animale e umano. "Vogliamo promuovere attivamente una cultura del benessere che metta al centro la felicità dei nostri amici a quattro zampe"- afferma Monica Gagliardi, Chief Customer Officer di Arcaplanet - "La partecipazione alla Dog Run rappresenta per noi un momento fondamentale di condivisione con la nostra community.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arcaplanet Dog Run Milano 2026: La corsa a sei zampe in CityLife Passeggiata a sei zampe, i podisti di corsa con i loro caniEmpoli, 9 aprile 2026 – Torna a Empoli una mattinata che unisce sport, socialità e solidarietà, offrendo ai podisti la possibilità di condividere il... Leggi anche: “Salomon New Shapers Run”: il 21 febbraio corsa di 10 km a Milano