A Milano, circa la metà dello stipendio di una persona viene destinata all’affitto, rendendo la situazione critica per molti in città. Il 11 marzo 2026 rappresenta una data significativa nel mercato immobiliare italiano, evidenziando come i costi abitativi siano diventati un peso considerevole rispetto ai redditi dei lavoratori. La questione degli affitti resta al centro delle discussioni sulla vita quotidiana in Italia.

Il 11 marzo 2026 segna un punto di svolta nella percezione del mercato immobiliare italiano, dove il costo della vita si scontra frontalmente con i redditi dei lavoratori. Un’analisi dettagliata rivela che in città come Milano e Roma la quota di stipendio dedicata all’affitto supera ampiamente le soglie di sicurezza finanziaria, arrivando a incidere per oltre la metà del guadagno mensile. Mentre al Sud il rapporto appare più equilibrato, con città come Palermo che mantengono costi sostenibili, il divario Nord-Sud non è solo geografico ma strutturale, riflettendo differenze profonde nei livelli salariali e nella domanda abitativa. La mappa del territorio mostra chiaramente quali centri urbani stanno diventando inaccessibili per la classe media e quali offrono ancora uno spazio di sopravvivenza economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti critici: a Milano il 50% dello stipendio va

Articoli correlati

Leggi anche: Affitti sempre più cari: quasi la metà dello stipendio dei napoletani se ne va per pagare il canone

Affitti insostenibili: in Italia il costo mangia 2/3 dello stipendioLa mappa del mercato immobiliare italiano si sta frammentando in modo drastico, rivelando un divario crescente tra i redditi disponibili e il costo...

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Contenuti e approfondimenti su Affitti critici

Affitti, in Italia si spende in media il 35% dello stipendio. A Milano si sale al 76%Dai dati emerge chiaramente che, in Italia, in media, il 35% dello stipendio viene destinato all’affitto della casa. Si tratta di una percentuale di poco superiore alla soglia considerata critica (30% ... tg24.sky.it

Affitti brevi e Olimpiadi a Milano. I numeri (finora) non sorridono a chi pensava di fare affariMilano, 25 dicembre 2025 – Se siete tra quelli che pensavano di trasferirsi per qualche tempo a casa di amici e parenti per subaffittare il proprio appartamento ai visitatori in arrivo per le ... ilgiorno.it